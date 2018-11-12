Роль американской валюты в отечественной экономике стремительно сокращается

Россия стала одним из немногих государств, которые противостоят гегемонии доллара и получают положительный результат. В отечественных банках доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных деньгах снизилась на 26% лишь за сентябрь, а доходы от экспорта в долларах во втором квартале 2018-го – до 68% по сравнению с 80% в 2013 году.

Дедолларизация, которую поддерживают Владимир Путин и ЦБ, должна помочь экономике легче перенести новые антироссийские санкции, если они будут направлены на финансовую систему. Например, в 2018-м Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Также страна планирует сделать так, чтобы торговые сделки чаще заключались в рублях. Для экспортеров, которые не используют доллар, рассматривают налоговые льготы.

Россия активно развивает торговлю с Китаем в рублях и юанях, показатели которой за последние 4 года увеличились в 4 раза, до 19%. Это также говорит о том, что страна уменьшает власть доллара в экономике. А вот торговля нефтью с Турцией и Ираном подобных результатов России не приносит.

К такому выводу пришли эксперты издания The Wall Street Journal. Они отметили, что стратегии, которой придерживается Россия, следуют и другие государства, например, Иран и Венесуэла. ЕС же пытается расширить влияние евро и публично говорит о том, чтобы создать систему расчетов, которая была бы независима от США.

Тем не менее специалисты отмечают, что России будет тяжело совсем отказаться от доллара из-за того, что государство очень сильно полагается на роль нефти и газа.