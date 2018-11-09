Доллар подорожал на выходные

Уже достигнут максимум октября

Рубль снова проигрывает доллару. В пятницу, 9 ноября, на Московской бирже за американскую валюту давали 67 руб. Так дорого доллар не стоил с 11 октября.

На увеличении курса сказалось как падение стоимости нефти, так и хорошая статистика в США. Накануне американские финансовые власти отчитались о стабильном положении экономики страны и заявили, что уровень безработицы там упал до рекордного минимуму в 2%.

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Что касается евро, то он по сравнению с рублем несколько подешевел. В 13.00 мск за него давали 75,88 руб., что на 9 копеек меньше предыдущего уровня.

Ранее эксперты предупредили о возможном ослаблении рубля к Новому году.