Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва уговорила Пекин отказаться от доллара

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Печатный станок Минфина США скоро может оказаться невостребованным

Россия и Китай готовы перейти на национальные валюты при взаимной торговле. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов. По его мнению, соответствующее соглашение может быть подписано уже в 2018 году.

Шувалов рассказал, что для расчетов страны могут использовать национальные платежные системы, чтобы избежать давления Запада.

По теме

"Есть новые методы, которые сейчас развиваются под эгидой Центрального банка, и точно такая же альтернативная системе SWIFT система есть в Китайской Народной Республике", – сообщил глава ВЭБ. Важно, что в обеих странах сознают необходимость такого шага и готовы его сделать.

"Мы понимаем, как эта схема должна работать. Она должна быть описана теперь в соглашении. Было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года", – приводит слова Шувалова РБК.

Ранее о решимости Москвы отказаться от доллара говорил премьер Дмитрий Медведев. Выступая на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров 5 ноября, он отметил, что протекционизм и санкции США стали реальностью современного мира и противостоять этому можно, сокращая использование американской валюты в международной торговле.

Позже эта тема поднималась на переговорах премьера РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп доволен: выборы провалены

США ожидает законодательный коллапс

ЕС требует от Сербии снизить закупку российского газа

В Европе недовольны дружбой Белграда с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей