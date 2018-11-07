Москва уговорила Пекин отказаться от доллара

Печатный станок Минфина США скоро может оказаться невостребованным

Россия и Китай готовы перейти на национальные валюты при взаимной торговле. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов. По его мнению, соответствующее соглашение может быть подписано уже в 2018 году.

Шувалов рассказал, что для расчетов страны могут использовать национальные платежные системы, чтобы избежать давления Запада.

"Есть новые методы, которые сейчас развиваются под эгидой Центрального банка, и точно такая же альтернативная системе SWIFT система есть в Китайской Народной Республике", – сообщил глава ВЭБ. Важно, что в обеих странах сознают необходимость такого шага и готовы его сделать.

"Мы понимаем, как эта схема должна работать. Она должна быть описана теперь в соглашении. Было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года", – приводит слова Шувалова РБК.

Ранее о решимости Москвы отказаться от доллара говорил премьер Дмитрий Медведев. Выступая на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров 5 ноября, он отметил, что протекционизм и санкции США стали реальностью современного мира и противостоять этому можно, сокращая использование американской валюты в международной торговле.

Позже эта тема поднималась на переговорах премьера РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.