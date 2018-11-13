Доллар никогда не обвалится

Зеленый свет ему обеспечили резервная система США и уверенные показатели занятости

Американская валюта неуязвима. Такое состояние доллара продлится как минимум еще пять месяцев.

Радужный прогноз ему обеспечили аналитики – респонденты Bloomberg. По их расчетам, после первого квартала следующего года "американец" вернется к исходным цифрам, однако пока он будет набираться сил.

Подпитывать его будут Федеральная резервная система США и максимальные показатели на рынке труда. Причем участие первой будет более заметным, считает Валентин Маринов из Credit Agricole. Но, по его мнению, ничто не вечно.

"Доллар близок к пиковым значениям. Однако в перспективе 6-12 месяцев все может обернуться в обратную сторону", – пояснил эксперт.

Его коллеги также поддержали прогноз о коррекции "зеленого" лишь в 2019 году. А пока на фоне европейских проблем, в том числе выхода Британии из ЕС, американская экономика будет крепнуть.

Впрочем, подтверждением этого служат последние цифры. Накануне валюта США побила почти полуторагодовой рекорд, подчеркнул эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Тем не менее в противостоянии рубль – доллар сохраняется интрига.

"В конце недели стартует налоговый период, при приближении к его пику поддержка для рубля со стороны экспортеров может усилиться. С другой стороны, конец ноября – возможное время введения новых санкций, поэтому влияние налогового периода может быть слабее, чем в предыдущем месяце", – прокомментировал "настроения" в паре рубль – доллар эксперт, передает "Свободная пресса".

Еще одним якорем отечественных денег, по мнению аналитика, станет ослабление индекса гособлигаций.

"Еще один риск – рост объема размещения на аукционах Минфина. Сегодня ведомство может анонсировать параметры завтрашних аукционов. Если предложенный объем превысит 5-10 млрд руб., то мы увидим усиление распродаж", – заключил Гайворонский.

Ноябрьский прогноз "деревянного" оставляет желать лучшего, предупредили ранее экономисты. Пока он удерживает свои позиции, однако в скором будущем эта тенденция развернется на 180 градусов. Колоссальное давление на рубль, как и на другие мировые валюты, оказывает не кто иной, как доллар.