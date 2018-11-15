Рубль не заметил нефтяной катастрофы

Новость о переносе нового пакета санкций повлияла сильнее

Падение стоимости углеводородов приведет к ослаблению российской валюты. Однако это падение будет не таким уже критичным, поскольку удержаться на плаву рублю помогут другие факторы.



В начале недели цена барреля марки Brent опускалась ниже $65. Рубль слегка просел на этом фоне, но уже вчера наверстал упущенное. Торги на Московской бирже закрылись заметным ростом рубля к основным мировым валютам. Доллар по итогам торгов подешевел на 1,11 рубля, до 67,02 рубля. Евро снизился в цене на 91 копейку, до 75,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Главной причиной стойкости российской валюты при нефтяном обвале стало то, что весь негатив был ей отыгран заранее. На волне санкционной риторики западных стран рубль дешевел с прошлой недели, в связи с чем сейчас наблюдается некоторый отскок и стабилизация пары "доллар – рубль", заявил "Российской газете" начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков.

Конгресс США отложил до следующего года рассмотрение вопроса о новых санкциях против России, и эта хорошая новость перекрыла негатив от подешевевшей нефти. Другими хорошими новостями для рубля стали успешные аукционы по размещению российских облигаций федерального займа. Кроме того, рубль устойчив благодаря сохраняющемуся высокому сальдо платежного баланса России и начинающемуся налоговому периоду, который способен оказать локальную поддержку российской валюте, указал зампред правления "Локо-банка" Андрей Люшин.

Из-за того, что позитивные сигналы оказываются сильнее, рубль сегодня может продолжить укрепляться к доллару и евро. Впрочем, после выхода статистики в США, которая, как ожидается, покажет рост запасов сырой нефти, российская валюта может уйти в минус.

Рубль сохраняет зависимость от стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе. Пока что колебания не такие значительные, чтобы российская валюта чутко реагировала на изменение нефтяных цен. Однако при падении цены на нефть в район $60 за баррель и ниже рубль уже не сможет игнорировать это и начнет снижение, полагают эксперты. А такой сценарий вполне возможен, если в декабре члены ОПЕК+ примут решение нарастить добычу энергоресурсов для компенсации последствий санкций против Ирана.

Однако не стоит забывать, что ОПЕК называл "комфортной" цену в $70 за баррель, поэтому декабрьское решение может быть направлено на то, чтобы стоимость нефти консолидировалось на этом значении. В этом случае нефтяной фактор давить на рубль не будет, а с учетом переноса решения по санкциям новогодние праздники российская валюта встретит с комфортом.