Доллар взлетит после Нового года

Дни крепкого рубля сочтены

Российская валюта находится во власти противоречий. На нее действуют разнонаправленные факторы, а потому предсказать, как будет вести себя рублевый курс в ближайшее время, практически невозможно. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что после новогодних праздников давление на "россиянина" усилится, и ему будет трудно удержаться на нынешних рубежах.



Перед выходными биржевые игроки традиционно фиксируют прибыль, а потому сегодня рубль предсказуемо слабеет в отношении доллара и евро. По состоянию на 11:45 мск, американская валюта выросла в цене на 6 копеек по сравнению со вчерашним уровнем закрытия, до 65,95 рубля. "Европеец" подорожал на 20 копеек, до 74,88 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последние дни рубль заметно укреплялся. Ему удалось выстоять при падении нефтяных котировок, а внешнеполитическая повестка складывается для него позитивно.

"Участники рынка ждут встречи лидеров России и США во время саммита G20. В связи с этим пауза во ведении новых санкций стала для российского рубля положительным фактором. Может быть, трейдеры стали выкупать рубль, так как в Госдепе не определились с содержанием нового пакета санкций", – предположил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

По его словам, в ближайшие дни рублю ничего не угрожает: "На фоне снижения геополитических рисков и восстановления нефтяных котировок от рублевых пар стоит ожидать дальнейшего падения. Дополнительную поддержку рубль будет получать от налогового периода". Он стартует 26 ноября.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" добавляет к этому, что "поддержку рублю оказывают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и отсутствие интервенций Минфина на внутреннем рынке, а также профицит платежного баланса по итогам октября".

Если же заглянуть в более отдаленное будущее, то "основным негативным фактором, который будет сдерживать рост рубля, будет цена на нефть". Баррель марки Brent по-прежнему стоит $66-67. "Несмотря на сообщения о сокращении добычи странами ОПЕК в 2019 г., (нефть) не спешит восстанавливать позиции. Более того, потенциал падения цен не исчерпан. До конца месяца котировки Brent могут снизиться до $62 за баррель", – заявила специалист в интервью "Российской газете".

"Во второй половине ноября рынки ждут американскую статистику, которая, судя по ожиданиям, должна быть весьма хорошей. На ожиданиях доллар продолжит дорожать, и единственным утешением для россиян будет тот факт, что евро в этот момент, наоборот, будет дешевле. Фактически две недели рубль будет балансировать на грани нового падения. С учетом того, что впереди праздники и отпуска, к покупке валюты лучше присматриваться уже сейчас, когда пары снижаются", – подчеркнула Кокорева.

После Нового года факторы поддержки рубля иссякнут окончательно, и перед лицом расширения санкций рубль начнет затяжное падение. Жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы США придаст этому процессу дополнительное ускорение.