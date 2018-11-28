Период устойчивости подошел к концу

Российскую валюту в ближайшее время не ждет ничего хорошего. Факторы поддержки исчерпали себя, на нефть лучше не рассчитывать, а на горизонте уже маячат новые санкции.

Сегодня утром рубль укрепляется к главным мировым валютам. По состоянию на 10:19 мск доллар США снизился в цене на 18 копеек. Его курс опустился ниже 67 руб. и остановился на отметке 66,93. Европейская валюта обесценилась на 20 коп., достигнув уровня 75,53 руб., сообщается на сайте Московской биржи.

Эксперты полагают, что эта неделя станет последним островком стабильности для рубля, временным затишьем перед бурей. Первые тревожные сигналы могут прозвучать уже сегодня: Министерство финансов РФ запланировало проведение аукциона по продаже облигаций федерального займа, но мероприятие может провалиться из-за настороженного отношения инвесторов.

Виной всему рост геополитической неопределенности в связи с обострением отношений с Украиной и неясной пока реакцией Запада. Конфликт в Керченском проливе может ускорить принятие решения о введении против нашей страны очередного пакета санкций.

Ситуация для курса рубля складывается не самая радужная. Во-первых, российская валюта с окончанием налогового периода перестала получать поддержку со стороны экспортеров. Им больше не нужно менять большие объемы валютной выручки на рубли. Поэтому теперь котировки начнут более остро реагировать на внешние раздражители, например, на ситуацию на сырьевом рынке.

Во-вторых, нефтяные котировки ведут себя нестабильно и непредсказуемо. Саудовская Аравия обещала снизить уровень добычи в декабре, но пока что отчитывается о рекордных объемах извлечения, что вызывает волны распродаж и резкое снижение цен на сырье. Такая позиция Эр-Рияда говорит о том, что участники сделки ОПЕК+ могут не договориться о продлении соглашения о сокращении добычи.

Вполне возможно, Саудовская Аравия пойдет на поводу у президента США Дональда Трампа, который призывает нарастить добычу, чтобы цены на сырье и дальше падали. Позиция РФ также остается неясной.

"Главным стимулом для отечественных компаний не сокращать текущую активность является желание не терять долю рынка на фоне рекордного роста производства нефти в США, а запланированные на конец 2018 года и начало 2019-го новые проекты лишь подтверждают опасения инвесторов", – заявил "Российской газете" аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По общему мнению экспертов, в самое ближайшее время курс российской валюты снизится до 67,5 руб. за доллар, после чего будет снижаться и дальше.