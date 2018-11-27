Порошенко обвалил курс доллара

Столкновение в Керченском проливе привело к укреплению российской валюты

Кратковременное падение рублевого курса, вызванное обострением политической обстановки вокруг Керченского пролива, оказалось мимолетным эпизодом. Отечественная валюта быстро пришла в себя и вновь начала укрепляться, проигнорировав истерику украинского руководства, которое объявило о введении в стране военного положения.



Сегодня на Московской бирже в первые часы торгов рубль заметно укрепился к доллару и евро. По состоянию на 12:44 мск доллар США просел на 41 коп., а единая европейская валюта потеряла в цене 47 копеек. Таким образом, за один "зеленый" на бирже давали 66,7 руб., а "европеец" шел по 75,52 руб. за единицу, сообщается на сайте торговой площадки.

Такое развитие событий стало для экспертов неожиданностью, поскольку после вооруженного столкновения у Крымского моста все говорило о том, что рублю не поздоровится. Так оно и было в понедельник.

"Позиции рубля сильно пошатнулись против иностранных валют на фоне обострения геополитического кризиса с Украиной. Из-за ситуации в Керченском проливе рынок закладывает в цены введение новых санкций в отношении России", – объяснил в комментарии для "Прайма" аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Специалисты предсказывали падение стоимости рубля на 15% в случае введения очередного пакета антироссийских санкций в контексте ситуации в Азовском море. "Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга", – говорил директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. В итоге неизбежно очередное падение курса рубля, которое в данном случае может составить 10-15%, добавлял он.

Однако во вторник все вернулось на круги своя. По словам эксперта, "ослабление рубля было сдержано налоговым периодом и восстановлением цен на нефть". За последние сутки цена на нефть марки Brent выросла с $58,41 до $61,1 за баррель.

Таким образом, ситуация в Керченском проливе практически никак не повлияла на стабильность российской валюты и востребованность российских активов. Если удастся избежать эскалации напряженности, то этот фактор вообще можно будет не учитывать при прогнозировании курсов валют.

В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли ФСБ России задержали три украинских военных корабля за незаконное пересечение морской границы РФ. В результате столкновения трое украинских моряков получили легкие ранения. Керченский пролив был закрыт для судоходства. Украина объявила о введении военного положения. Москва сочла действия украинских военных моряков заранее спланированной провокацией.