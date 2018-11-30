Мировые лидеры обвалят доллар

На курс валюты повлияют два важнейших фактора

В ближайшие дни произойдет несколько событий, которые могут значительно укрепить рубль к основным мировым валютам. При этом американская валюта покатится вниз и едва ли сможет оправиться до Нового года.



Первые признаки укрепления рубля появились накануне. В ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 75 копеек, до 66,21 рубля, а евро снизился на 76 копеек, до 75,4 рубля, сообщается на сайте торговой площадки. Сегодня эта динамика может продолжиться.

Основной темой пятницы станет старт саммита G20 в Буэнос-Айресе. Планировавшаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была отменена. Поэтому на первый план для российской валюты выйдут переговоры главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином. Неизвестно, чем они закончатся, но инвесторы позитивно оценивают сам факт встречи.

Возможно, это станет сигналом к снижению напряженности между странами и отмене торговых войн. В этом случае у игроков повысится интерес к активам развивающихся стран, в том числе России. Следовательно, доллар при таком раскладе начнет терять в цене, а рубль укрепляться.

На следующей неделе главным событием станет заседание ОПЕК+. Члены картеля могут обсудить возможность дополнительного снижения добычи нефти в 2019 году. Недавно Саудовская Аравия и США отчитались о рекордных уровнях добычи, что говорит о переизбытке черного золота на рынке.

"Если 6 декабря на встрече экспортеров в рамках саммита ОПЕК+ примет решение (явное или скрытое, чтобы не нервировать Трампа) о сокращении добычи в объемах выше миллиона баррелей в сутки, то нефть с большой вероятностью вновь уйдет в рост. Подобный сценарий оказал бы позитивное влияние и на российский рубль", – заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

С другой стороны, декабрь – традиционно не лучшее для российской валюты время. Доллар циклически укрепляется на повышении активности онлайн-магазинов в преддверии Нового года. К этому может прибавиться намерение Центробанка вновь начать скупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Эти два фактора настолько существенны, что отчасти затмевают собой даже новые санкции. В итоге в январе доллар может вырасти до 68-69 рублей.

Если Центробанк все же не решится возобновлять биржевые покупки валюты для Минфина, саммит ОПЕК+ закончится с положительным итогом, то рубль может достаточно существенно укрепиться – до 62-63 за доллар, полагают эксперты.