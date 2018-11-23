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Доллар рухнет после выходных

Фото: pixabay.com
Российская валюта укрепится благодаря налогам

Рубль пребывает в относительной стабильности. В ближайшее время его устойчивости ничто не угрожает. А на следующей неделе у "россиянина" есть все шансы набрать дополнительные очки и укрепиться к главным мировым валютам.

Последние на этой неделе торги на Московской бирже начались спокойно. На старте рубль вырос на 1 коп. к доллару и просел на 2 коп. к евро. По состоянию на 10:48 курс американской валюты составлял 65,61 руб., европейской – 74,87 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

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Накануне на валютном рынке наблюдалось затишье из-за выходного дня в США, где праздновали День благодарения. Курс рубля слегка вырос к доллару и снизился против единой валюты. "На глобальном рынке Форекс внимание спекулянтов и инвесторов было приковано к новостям по Brexit и Италии. В связи с этим российская валюта проигнорировала падение цен на нефть", – отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (его слова приводит "Прайм").

По мнению эксперта, рубль намерен удержать достигнутые позиции перед выходными. А вот с понедельника российская валюта может пойти в рост. Ключевыми факторами для него станут санкционная отсрочка и подготовка экспортеров к налоговому периоду.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что до встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 в конце ноября инвесторы займут выжидательную позицию. Дополнительным позитивом для рубля могут стать сигналы о том, что в следующем году Федеральная резервная система США возьмет паузу в цикле повышения ставок. (Это означает, что доходность американских долговых бумаг не будет расти, а потому инвесторы проявят больший интерес к инструментам развивающихся рынков, в том числе к рублевым облигациям.)

На следующую неделю также придется пик налоговых платежей в российский бюджет, которые традиционно поддерживают рубль. "Основные риски для курса рубля на сегодняшний день, по нашим оценкам, формируются со стороны нефтяного рынка. Курсу рубля будет сложно сохранить инертность к спаду нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель", – приводит слова эксперта "Российская газета".

Учитывая все вышесказанное, можно ожидать, что на следующей неделе курс доллара может опуститься до отметки 65,2 руб., отметил Покатович. А вот руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба предсказывает, что доллар может и вовсе упасть до 64,75 рубля.

Андрей ФИЛАТОВ
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