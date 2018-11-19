Курс доллара резко обвалился

Снижение санкционных рисков укрепило рубль

Американская валюта начала заметно снижаться в цене. Это началось в конце прошлой недели и продолжилось на этой. Виной всему – сообщения о замедлении темпов роста мировой экономики.



Федеральная резервная система США выпустила заявление о том, что прогноз по росту мировой экономики должен быть пересмотрен. Участники рынка обратили внимание на мягкую тональность подобного заявления. По этой причине они "поставили под определенное сомнение возможность и перспективы повышения ключевой ставки ФРС прежними темпами", полагает аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

Заданный негативный для доллара тон едва ли изменится на этой неделе. В США не ожидается выхода важной статистики, к тому же рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования в четверг Дня благодарения. Доллар могут подстегнуть разве что новости из Европы.

"Решение Еврокомиссии по проекту бюджета Италии на 2019-2021 гг. будет озвучено 21 ноября. Отсутствие компромисса между итальянским правительством и Еврокомиссией грозит вызвать очередную волну давления на евро", – приводит слова специалиста ТАСС.

В прошлую пятницу рубль укрепил позиции в основных валютных парах. Это произошло "благодаря переоценке участниками рынка санкционных рисков, а также улучшению аппетита в отношении высокодоходных активов на глобальных площадках". После того как в Конгрессе объявили о том, что до конца года вопрос антироссийских санкций подниматься не будет, интерес к российским активам частично восстановился.

Перенос санкций не означает полного отказа от них. Тем не менее игроки решили воспользоваться санкционной паузой и обратили взоры на российские ценные бумаги. Рубль стал укрепляться, и это вдвойне заметно на фоне падающего в цене доллара.

Сегодня на Московской бирже российская валюта укрепляется как к "американцу", так и к "европейцу". По состоянию на 14:34 мск доллар и евро опустились в цене на 8 копеек каждый. Таким образом, стоимость $1 снизилась до 65,9 рубля, стоимость 1 евро – до 75,27 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В дальнейшем рубль будет в большей степени ориентироваться на динамику валют развивающихся рынков и нефтяных цен. В качестве поддержки продолжит выступать фактор налоговых платежей.

В будущем году доллар ждет незавидная судьба, считают эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

"Мы наблюдаем несколько изменений на глобальном экономическом фоне, которые в сочетании с несколькими негативными среднесрочными факторами склоняют чашу весов в сторону снижения курса доллара по всем фронтам в 2019 г.", – говорится в макроэкономическом прогнозе финансовой организации (цитируется по "Эксперту").

