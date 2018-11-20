Доллар рухнет на треть

Американской валюте уготована незавидная участь

Если "зеленый" утратит статус основной резервной валюты мира, его стоимость упадет минимум на 30%. Такой прогноз сделал основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.



По мнению миллиардера, для Америки такой сценарий станет "худшим кошмаром". Если доллар потеряет свой резервный статус, это приведет к дальнейшему возрастанию "тройного дефицита". Под этим термином в США понимают дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и дефицит счета текущих операций.

Тройной дефицит вскоре отпугнет иностранных покупателей от облигаций Казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%. Тогда доллар окончательно уйдет в тень, и его место займут другие валюты.

"Роль доллара снизится, а владельцы американских бондов пострадают. И тогда вы увидите усиление позиций других валют. Каких именно? Ну, это слишком большая тема для текущего разговора", – заявил Далио в эфире Bloomberg TV.

Участникам биржевых операций основатель Bridgewater Associates посоветовал вкладываться в золото. В драгметалл нужно перевести 5-10% своих активов, что станет своеобразной страховкой от политических рисков.

О том, что такая страховка может понадобиться, свидетельствуют явные параллели между 1930-ми годами и сегодняшним днем. Сейчас, как и тогда, финансовые рынки находятся на поздних этапах своего краткосрочного бизнес-цикла, Федеральная резервная система ужесточает денежно-кредитную политику, а котировки на фондовом рынке бьют все рекорды. Кроме того, страны наделали долгов, и простого решения этой проблемы не существует, ведь процентные ставки во многих странах достигли рекордного уровня, а центральные банки уже приобрели активы на триллионы долларов.

Все это означает, что над Штатами (а значит, и над остальным миром тоже) нависла угроза глобального кризиса. Однако, если доллар резко обвалится вследствие непродуманной политики Федрезерва по повышению базовой ставки, по крайней мере тем самым решится проблема роста инфляции.

Накануне эксперты отмечали, что доллар ступил на скользкую дорожку и в ближайшее время следует ждать снижения его стоимости. После вчерашнего снижения американская валюта стабилизировалась. Сегодня с утра она подорожала на 9 коп. к рублю, поднявшись до уровня 65,64 руб. (по состоянию на 11:46 мск), сообщается на сайте Московской биржи.

В ближайшие недели в силу смягчения санкционной риторики у рубля есть все шансы и дальше укрепляться к доллару. Потом этот фактор сойдет на нет, но американская валюта может обесцениться под влиянием внутренних обстоятельств.