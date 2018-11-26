Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Керченский конфликт ударил по рублю

Фото: pixabay.com
Морское ЧП спровоцировало экономическое

Новости о воскресном инциденте идут на пользу доллару и евро. На фоне последних российско-украинских событий основные иностранные валюты прибавили в цене. 

Потери рубля составили порядка 1%. Так, "европеец" без малого две недели не поднимался выше 76 рублей. Сегодня, согласно торгам Московской биржи, он перешагнул этот порог.

По теме

Свою долю "удобрений" получил и "зеленый". Его рост прошел несколько этапов. Открывал торги подорожавший на 30 коп. доллар. Днем американская валюта прибавила еще 26 коп., остановившись на отметке 66,75 рубля.

Отечественную валюту подкосил не только морской конфликт, но и падение нефтяных котировок, заявила эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова. 

"Рубль падает на -0,44% в паре с долларом и на -0,73% в паре с евро валютой. Дальнейшей целью укрепления пары USD/RUB будет служить отметка 67 рублей за доллар. Касательно динамики евро валюты, то ее укрепление ожидаем в диапазоне 76,11 рублей за евро, а в случае пробоя дальнейшей целью будет выступать отметка 77,15", – пояснила она "Свободной прессе".

Исходя из завтрашнего прогноза, официальный курс доллара составит 66,5072, отыграв у рубля еще 84 коп., а евро ожидает потеря в цене. Валюта ЕС будет стоить 75,5655. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

ЕС и НАТО требуют от России открыть Украине Азовское море

По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации

Доллары и евро нужно купить до конца недели

Сейчас рубль растет, но в декабре все изменится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей