Морское ЧП спровоцировало экономическое

Новости о воскресном инциденте идут на пользу доллару и евро. На фоне последних российско-украинских событий основные иностранные валюты прибавили в цене.

Потери рубля составили порядка 1%. Так, "европеец" без малого две недели не поднимался выше 76 рублей. Сегодня, согласно торгам Московской биржи, он перешагнул этот порог.

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Свою долю "удобрений" получил и "зеленый". Его рост прошел несколько этапов. Открывал торги подорожавший на 30 коп. доллар. Днем американская валюта прибавила еще 26 коп., остановившись на отметке 66,75 рубля.

Отечественную валюту подкосил не только морской конфликт, но и падение нефтяных котировок, заявила эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова.



"Рубль падает на -0,44% в паре с долларом и на -0,73% в паре с евро валютой. Дальнейшей целью укрепления пары USD/RUB будет служить отметка 67 рублей за доллар. Касательно динамики евро валюты, то ее укрепление ожидаем в диапазоне 76,11 рублей за евро, а в случае пробоя дальнейшей целью будет выступать отметка 77,15", – пояснила она "Свободной прессе".

Исходя из завтрашнего прогноза, официальный курс доллара составит 66,5072, отыграв у рубля еще 84 коп., а евро ожидает потеря в цене. Валюта ЕС будет стоить 75,5655.