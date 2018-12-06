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Доллар пошел на взлет

Фото: pixabay.com
Курс на повышение американской валюте задает дешевеющая нефть

Отсутствие согласия между крупнейшими нефтедобытчиками оказывает влияние на мировой валютный рынок. Так, рубль уже дешевеет. За утро четверга, 6 декабря, он потерял 12 коп. по отношению к доллару. За американскую валюту на Московской бирже в 11:00 мск давали 66,69 рубля.

Это естественный процесс на фоне того, что в преддверии заседания ОПЕК+, которое пройдет 6-7 декабря, участники расходились во мнении, продолжать ли стратегию сокращения добычи, а если да, то на сколько. В итоге нефть теряет в цене и не позволяет укрепиться рублю, отметил в беседе с "Российской газетой" руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП Банка" Владимир Помыткин.

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В этой ситуации на помощь рублю может прийти Центробанк: на заседании 14 декабря он может поднять ключевую ставку. С другой стороны, закупка ЦБ иностранной валюты для Минфина  окажет подавляющее действие на национальную валюту.

По прогнозу аналитика, в декабре доллар будет стоить 66-69 рублей.

Вера СВЕТЛОВА
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