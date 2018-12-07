Названа стоимость доллара в 2019 году

Обвала рубля не произойдет, котировки останутся стабильными

Несмотря на угрозу усиления санкций и нестабильность на нефтяном рынке, стоимость российской валюты в будущем году не изменится. В 2019-2020 гг. средний курс доллара США составит 67,5 рубля. Такой прогноз дало международное рейтинговое агентство Fitch.



В настоящий момент, судя по данным Московской биржи, американский доллар стоит 66,87 рубля. В целом с начала декабря его курс колеблется в районе 66,5 рубля. Учитывая, что еще совсем недавно (в сентябре) "зеленый" вплотную приближался к 70 руб., прогноз американских аналитиков на будущий год кажется весьма оптимистичным, отмечает Life.ru.

По мнению Fitch Ratings, отсрочка введения санкций до 2019 г. позволила рублю укрепиться. До праздников его котировки останутся на нынешнем уровне. Оптимизм в отношении рубля, вероятно, связан с тем, что в прогноз заложены ожидания постепенного замедления темпов роста американской экономики и переоценка сроков повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США, полагает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова.

"То есть прогноз отражает не столько силу российской экономики перед санкциями, сколько перспективу достижения американской экономикой своих пиковых значений, после чего последует спад, в том числе снижение курса американского доллара. Доходность гособлигаций США снижается, а значит, фаворитами следующего года обещают быть финансовые инструменты развивающихся рынков, к которым мы можем отнести и Россию", – пояснила она.

А аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко добавляет к этому, что большая часть негатива, который потенциально может случиться с рублем, уже заложена в его нынешний курс. Поэтому грядущее введение санкций нацвалюту не обвалит. Наибольший вред отечественной валюте могут нанести запрет на инвестирование в госдолг и отключение госбанков от расчетов в долларах, отметил эксперт. Кроме того, на рубль повлияет судьба сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов, впрочем, предупреждает о том, что существуют тенденции, которые способны в корне изменить прогноз Fitch Ratings. Во-первых, в глобальной экономике наметились черты рецессии, от этого цены на сырье могут пойти вниз и обвалить рубль. Во-вторых, после того как Минфин вновь начнет покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, рубль резко просядет. По оценке Богданова, курс рубля на следующий год может колебаться в широком диапазоне от 65 до 75 руб. за 1 доллар.

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что в докладе Fitch речь идет о среднем годовом курсе. Это не означает, что доллар будет прочно стоять на уровне 67,5 рубля. С течением времени курс может колебаться от 60 до 70 руб. за доллар – в зависимости от условий и конъюнктуры рынка, а также жесткости введенных санкций.