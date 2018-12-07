Доллар быстро падает

Позиции сдает и евро – свою роль сыграли договоренности ОПЕК

Отечественная валюта намерена взять реванш. Вслед за подорожавшей на 5% нефтью рубль набирает силу.

По данным Московской биржи, евро из расчета на "завтра" к вечеру подешевел на 70 копеек. Около 17:00 он стоил 75,40 рубля. Чуть меньше составила потеря доллара – 66 коп., до 66,21 рубля.

Спад наблюдался на фоне новостей из Вены, где прошло заседание стран – участниц Организации экспортеров нефти (ОПЕК). По его итогам основные мировые валюты сбросили еще порядка 30 копеек.

Дело в том, что на встрече было решено сократить добычу нефти на 800 тыс. баррелей в день. Для стран за пределами Организации эта цифра вдвое меньше.

Таким образом, снижение добычи нефти ОПЕК+ составило 1,2 баррелей в сутки, передает агентство Bloomberg.