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Доллар быстро падает

Фото: www.globallookpress.com
Позиции сдает и евро – свою роль сыграли договоренности ОПЕК

Отечественная валюта намерена взять реванш. Вслед за подорожавшей на 5% нефтью рубль набирает силу.

По данным Московской биржи, евро из расчета на "завтра" к вечеру подешевел на 70 копеек. Около 17:00 он стоил 75,40 рубля. Чуть меньше составила потеря доллара – 66 коп., до 66,21 рубля.

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Спад наблюдался на фоне новостей из Вены, где прошло заседание стран – участниц Организации экспортеров нефти (ОПЕК). По его итогам основные мировые валюты сбросили еще порядка 30 копеек.

Дело в том, что на встрече было решено сократить добычу нефти на 800 тыс. баррелей в день. Для стран за пределами Организации эта цифра вдвое меньше.

Таким образом, снижение добычи нефти ОПЕК+ составило 1,2 баррелей в сутки, передает агентство Bloomberg.

Оксана ПОДТУРКИНА
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