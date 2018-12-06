Доллар оставили в России

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Принципиальное решение максимально переводить расчеты с другими государствами в национальные валюты не означает запрета на хождение доллара в России. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.
"Дедолларизация не означает отказа от доллара. Никакого запрета на хождение доллара в России не будет", – успокоил глава кабмина россиян в четверг, 6 декабря. Более того, по его словам, подобных инициатив даже никто не выдвигал. "Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам", – передает ТАСС.
Традиционный "Разговор с Дмитрием Медведевым" ведут в прямом эфире представители пяти российских каналов: Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия-1"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК), Ирита Минина("Томское время").
Ранее отказ от доллара прокомментировал президент РФ Владимир Путин.
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