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Путин рассказал об отказе от доллара

Владимир Путин. Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Дедолларизация российской экономики – мера вынужденная

У России не было задачи сократить расчеты в американской валюте в мировой торговле. К этому ее подталкивают сами США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!" в среду, 28 ноября. 

"У нас нет цели уходить от доллара – доллар уходит от нас", – пояснил он, отметив, что американская валюта теряет популярность по всему миру.

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"Долларовые активы сокращаются... причем у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций в том числе с использованием доллара", – цитирует RT Путина. 

По словам президента, Россия со своими торговыми партнерами "придумали способ, как обойтись без доллара" – расчеты будут идти в нацвалютах. А вот как справятся с ситуацией сами американцы – еще вопрос.

"Те, кто уводит доллар от России, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", – зловеще пошутил Путин.

Ранее о намерении Москвы отказаться от доллара говорил премьер Дмитрий Медведев, выступая в Китае 5 ноября. 

Николай ВИКТОРОВ
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