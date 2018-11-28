Путин рассказал об отказе от доллара

Дедолларизация российской экономики – мера вынужденная

У России не было задачи сократить расчеты в американской валюте в мировой торговле. К этому ее подталкивают сами США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!" в среду, 28 ноября.

"У нас нет цели уходить от доллара – доллар уходит от нас", – пояснил он, отметив, что американская валюта теряет популярность по всему миру.

"Долларовые активы сокращаются... причем у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций в том числе с использованием доллара", – цитирует RT Путина.



По словам президента, Россия со своими торговыми партнерами "придумали способ, как обойтись без доллара" – расчеты будут идти в нацвалютах. А вот как справятся с ситуацией сами американцы – еще вопрос.

"Те, кто уводит доллар от России, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", – зловеще пошутил Путин.



Ранее о намерении Москвы отказаться от доллара говорил премьер Дмитрий Медведев, выступая в Китае 5 ноября.

