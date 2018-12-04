Мягкотелый Трамп обвалит доллар

Американская валюта обесценивается на глазах

Снижение напряженности в отношениях США и Китая вернет инвесторов на развивающиеся рынки. Это приведет к резкому ослаблению курса американской валюты. На этом фоне рубль упрочит свои позиции в преддверии новогодних распродаж.



Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20 договорились о том, что Вашингтон не будет повышать с 1 января пошлины на китайский импорт в размере $200 млрд, а Пекин заметно увеличит закупки различных американских товаров. Временная пауза в торговой войне дает шанс на некоторое подобие "рождественского ралли" на развивающихся рынках, полагает руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба.

"Стороны далеки от конкретных договоренностей, но сам факт продолжения переговоров является позитивным. Конечно, это благоприятно и для валют развивающихся стран, но в случае с Россией рубль все время будет двигаться с оглядкой на возможные санкции", – приводит мнение эксперта "Российская газета".

С Журбой согласны аналитики "Нордеа Банка" Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова. По их мнению, из-за повышенных санкционных рисков рубль не сможет в полной мере воспользоваться положительными трендами, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным.

Еще одним важным для рубля фактором станут колебания цен на нефть. Если на саммите ОПЕК+, который состоится 6 декабря, страны решат сократить добычу на 1,3 млн баррелей, стоимость черного золота резко устремится ввысь.

Все это приведет к тому, что в ближайшие дни курс доллара снизится до 66 руб., полагают эксперты. Пока же на Московской бирже американская валюта стоит немного дороже. В ходе сегодняшних торгов по состоянию на 10:57 мск доллар опустился на 6 коп. и стоил 66,47 рубля. Евро тем временем подорожал на 22 коп., до 75,64 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Американские финансисты предрекают доллару затяжное падение. По их мнению, примирение Трампа со Цзиньпином – лишь первый шаг к этому. Гораздо сильнее на курс повлияют перспективы смягчения денежной политики Федеральной резервной системы США. Разница в доходности между двухлетними и десятилетними облигациями сократилась до минимума, что свидетельствует об угрозе наступления рецессии в стране, сообщает "Эксперт". Вероятно, в 2019 г. базовая ставка расти не будет, что приведет к удешевлению доллара.

Наконец, известный американский инвестор Рэй Далио не так давно заявил, что доллар в ближайшее время рухнет на 30%. После этого он лишится статуса мировой резервной валюты. Но ликовать по этому поводу не стоит. "Проблемы в американской экономике затронут глобальный рынок. Достаточно вспомнить все предыдущие американские кризисы и их влияние на Россию и другие страны. Из-за высокой степени глобализации рынков кризис в США станет причиной кризиса во всем мире", – заявила Life.ru заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.