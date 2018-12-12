Доллар подорожает в январе

На рубль повлияют закупки инвалюты, нефть и санкции

Российская валюта медленно дешевела на протяжении всего 2018 года. К концу года негативная динамика замедлилась, но уже после праздников рубль ждут новые испытания. В результате курс доллара может совершить резкий скачок вверх.



Сегодня на Московской бирже рубль демонстрирует негативную динамику. По состоянию на 12:22 мск доллар вырос в цене на 14 коп., до 66,49 руб., евро подорожал на 17 коп., до 75,32 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Очень скоро это падение станет еще более заметным.

"Рубль обесценивался по многим причинам, в том числе из-за того, что стремительно падала цена на нефть. Сложно вспомнить, когда "черное золото" так быстро падало за два месяца. Конечно, на рубль это давило. И сейчас он оказался в ситуации, когда в большой степени зависит от того, что будет с котировками нефти", – заявил в интервью "Свободной прессе" аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Эксперт напомнил о том, что с начала будущего года Центробанк собирается возобновить закупки иностранной валюты на открытом рынке в интересах Минфина согласно бюджетному правилу. Решение об этом будет приниматься 14 декабря, и если оно будет положительным, уже 15 января закупки возобновятся. Это обстоятельство, по словам Коренева, сильно повлияет на курс рубля, при этом не в лучшую сторону.

"От того, примут ли решение закупать валюту и в каких объемах, будет зависеть давление на рубль, если нефть начнет расти. Это, в свою очередь, может произойти, если сейчас все страны ОПЕК+ подтвердят свою приверженность договоренностям о сокращении добычи и покажут высокую дисциплину в этом вопросе. Если же нефть продолжит дешеветь, тогда будет обесцениваться и рубль, потому что сейчас нет серьезных факторов, которые могли бы его поддержать. Центробанк может сдерживать колебания валюты кратковременными интервенциями на рынке, но он не может держать ее постоянно", – указал аналитик.

Что же касается санкций, то угроза их введения будет неизбежно влиять на рубль. Пока что неизвестно, какие ограничения введет Вашингтон по мотивам "дела Скрипаля" и инцидента в Керченском проливе, так что нужно быть готовыми к самому плохому.

"Если рассматривать худший вариант, когда Россию отключат от системы SWIFT, а для части государственных банков закроют расчеты в валюте или даже отключат от платежных систем Visa и MasterCard, для рубля все будет не очень хорошо. Если в финансовой системе начинаются проблемы, это плохо влияет на национальную валюту – она начинает обесцениваться. Пусть это и опосредованное воздействие, чем сильнее санкции, тем хуже для рубля", – заключил Коренев.

Тем временем Сбербанк дал свой прогноз по курсу рубля на ближайшие два года, сообщает ТАСС. Средний курс доллара в 2019 и 2020 гг. будет равен 65-70 рублям. При этом в финансовом учреждении не уточнили, при каком сценарии российская валюта удержится в указанных рамках.