Эксперты прогнозируют далеко не лучший сценарий для рубля после Нового года

Российская валюта заметно упадет к концу 2019 года. Аналитики ожидают, что курс доллара составит от 70 до 77 рублей. "Деревянный" ослабнет, если в январе возобновятся регулярные закупки американских денег Центробанком в интересах Минфина в соответствии с бюджетным правилом.

Курс рубля снизится, даже если цена на нефть будет в районе 60$ за баррель Brent, как и сейчас. Специалисты "Райффайзенбанка" в своем исследовании отмечают, что ситуация ухудшится еще и в результате дополнительного оттока капитала. Это может произойти из-за введения новых санкций.

Любопытно: аналитики говорят о том, что если бы не ограничительные меры, которые ослабили российскую валюту, доллар бы стоил всего 45 рублей.

При этом в Минэкономразвития ранее сообщали "Интерфаксу", что не планируют пересматривать среднегодовой прогноз по курсу доллара в 63,9 рубля. Его обновят лишь в апреле 2019-го.

Сбербанк же заявлял, что ближайшие два года за доллар придется отдавать 65-70 рублей.