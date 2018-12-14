Доллар проиграет рублю на следующей неделе

Банк России поможет национальной валюте немного подрасти

Российская валюта имеет отличные шансы укрепиться к доллару и евро благодаря действиям регулятора. Повышение ставки вернет инвесторам веру в лучшее, что приведет к повышению спроса на российские активы, а значит, и на рубль.



В последний день рабочей недели игроки фиксируют прибыль, а потому отечественная валюта традиционно теряет в цене. По состоянию на 10:47 мск на Московской бирже доллар подорожал на 19 коп., до 66,43 рубля. Евро вырос на 14 коп., достигнув показателя 75,37 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Но главное событие, которое окажет влияние на движение валютных курсов, произойдет сегодня позже. Банк России проведет последнее в этом году заседание совета директоров по ключевой ставке. На нем же регулятор должен объявить и параметры возвращения к покупкам иностранной валюты на открытом рынке для Минфина, напоминает "Российская газета".

Если будет принято решение о повышении ставки с 7,5 до 7,75%, это "может снять существенную часть опасений инвесторов по поводу возврата к приобретению валюты", считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Помимо потребности обнадежить инвесторов, регулятор будет держать в уме и необходимость сдержать рост инфляции (за первые десять дней декабря она выросла на 0,3%). Так что шансы на повышение показателя достаточно высоки.

Но даже если этого не произойдет, вероятно, руководство Центробанка сделает обнадеживающее заявление о повышении ставки в будущем году. Одно это должно придать рублю устойчивости.

В минус рублю может сыграть грядущее повышение ставки в США. Федеральная резервная система соберется на совещание, чтобы принять соответствующее решение, 19 декабря. Но такое развитие событий предсказуемо, а потому уже учтено рынком. А вот если американский регулятор подаст рынкам четкий сигнал о намерении взять паузу в повышении ставки в первом полугодии 2019 г., аппетит инвесторов к риску может возрасти. Это также позитивно скажется на курсе рубля.

Также на следующей неделе на стоимость рубля будет влиять ситуация на нефтяном рынке. Чтобы российская валюта чувствовала себя комфортно, котировки черного золота должны закрепиться в диапазоне $60-65 за баррель. Предпосылки к такому закреплению есть – это соглашение ОПЕК+ о сдерживании темпов роста добычи нефти.

Если не случится никаких катаклизмов, доллар в следующие семь дней останется в пределах 65-67 рублей. В такой оценке сходятся многие аналитики.