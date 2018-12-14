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Центробанк запасется долларами

Фото: www.globallookpress.com
Курс рубля может резко ослабиться

Совет директоров Банка России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке начиная с 15 января 2019 года. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании директората.

"Прогноз (инфляции) учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора.

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Одновременно Центробанк в ходе сегодняшнего заседания совета директоров постановил повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%. Это привело к стабилизации курса рубля. Он перестал дешеветь по отношению к доллару и подорожал к евро. По состоянию на 14:27 мск американская валюта стоит 66,41 руб. за единицу (на 18 коп. дороже вчерашнего закрытия), европейская – 75,05 руб. за единицу (на 19 коп. дешевле), сообщается на сайте Московской биржи.

Два решения регулятора связаны между собой. Интервенции Центробанка перенасыщают внутренний рынок национальной валютой и создают искусственный дефицит долларов. На иностранную валюту повышается спрос, а рубль заметно падает в цене. Решение Банка России о возобновлении закупок может ударить по карманам россиян, поскольку покупательная способность рубля снизится.

Ранее макроаналитик "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов говорил о том, что возвращение Центробанка на валютный рынок окажет негативное влияние на устойчивость рубля, передает РБК. По словам директора аналитического департамента компании "Локо-Инвест" Кирилла Тремасова, в этой ситуации логично защитить рубль – поднять ключевую ставку.

В августе Центробанк заявил о приостановке покупки валюты до конца сентября из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. А в сентябре было принято решение продлить мораторий на приобретение валюты до декабря 2018 года. Регулятор отмечал, что возобновит закупки не в автоматическом режиме, а на основании анализа складывающейся к концу года ситуации.

В конце ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор планирует вернуться к регулярным покупкам валюты в следующем году при "сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках". Объемы, не выкупленные за время паузы, начавшейся в августе, ЦБ планирует закупать на рынке позднее в рамках так называемых отложенных покупок.

Закупки валюты совершаются в соответствии с бюджетным правилом, в соответствии с которым власти приобретают валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель и направляют ее в резервы. Всего за 2018 г. Минфин приобрел $65,6 млрд, потратив на это более 4,1 трлн рублей.

Андрей ФИЛАТОВ
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