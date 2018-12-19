Доллар взлетит перед праздниками

Федрезерв США обрушит рубль и другие слабые валюты

На заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершается сегодня, скорее всего будет принято решение о поднятии учетной ставки. Она вырастет на 0,25 процентных пункта – до 2,25-2,5%. Это вызовет заметное укрепление доллара и станет причиной ослабления валют развивающихся стран.



В преддверии этого события рубль ослабился к основным валютам. Вчера на Московской бирже он подешевел на 50 копеек к доллару и на 68 копеек к евро. В итоге стоимость американской валюты выросла до 67,28 рубля, европейской – до 76,43 рубля, сообщается на сайте торговой площадки. Судя по всему, в ближайшие дни падение рубля продолжится.

ФРС в этом году уже трижды повышала ставку. И все говорит о том, что она сделает это и в четвертый. "Американский регулятор более чем готов к продолжению политики, направленной на нормализацию национального денежно-кредитного курса. Экономика США сейчас прекрасно себя чувствует. Инфляция держится вблизи целевого ориентира, да и темпы экономического роста одни из лучших с 2008 года. При такой конъюнктуре самое время противостоять рискам перегрева экономики через повышение ставки", – заявил в интервью "Газете.Ru" ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

С другой стороны, президент США Дональд Трамп выступает против этого. По его словам, в ситуации когда национальная валюта очень устойчива, а инфляция фактически отсутствует (около 2%), повышать ставку не стоит. Эксперты полагают, что в этот раз вербальные атаки главы Белого дома вряд ли достигнут своей цели, но в дальнейшем ФРС станет осторожнее подходить к решению о повышении ставок.

Уже в следующем году ситуация может в корне измениться. Если переговоры США с Китаем о нормализации баланса внешней торговле (то есть о приостановке или окончании торговых войн) зайдут в тупик, объемы мировой торговли начнут падать, рост мирового ВВП резко замедлится. В этой ситуации ФРС США придется вновь опускать учетную ставку.

Мнения специалистов о том, как решение американского регулятора повлияет на курс рубля, разнятся. Одни говорят, что ничего страшного не произойдет, поскольку Банк России на прошлой неделе подстраховался, подняв ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых.

"Центробанк сработал на опережение, подняв ставку с целью не допустить ослабления рубля", – отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По его словам, если бы этого не случилось, курс доллара резко бы вырос до Нового года из-за оттока нерезидентов из облигаций федерального займа.

"Если ФРС даст комментарий о том, что экономика США в 2019 г. будет расти медленно и нет необходимости агрессивного повышения ставки в дальнейшем, то курс доллара останется в коридоре 66-67 рублей", - отметил эксперт.

А вот Артем Деев полагает, что ужесточение политики Федрезерва окажет краткосрочную поддержку американской валюте. До конца этой недели курс доллара может вырасти выше 68,2 рубля. Впрочем, после Нового года рубль все равно не дет ничего хорошего: Центробанк возобновит закупку иностранной валюты по бюджетному правилу, и "россиянин" полетит под откос.