ФРС обрушила доллар

Американский регулятор помешал родной валюте, зато помог рублю

Нерешительные заявления Федеральной резервной системы США о будущих повышениях ключевой ставки привели к ослаблению доллара и укреплению валют развивающихся стран. Новости из-за океана смягчили для рубля негативное влияние падающих цен на нефть.



Сегодня утром на Московской бирже рубль предсказуемо стал укрепляться к доллару. По состоянию на 10:54 мск американская валюта потеряла в цене 15 коп., опустившись до 67,31 рубля. Евро тем временем продолжает дорожать. Единая валюта поднялась на 5 коп., до 76,85 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Накануне Федрезерв США повысил учетную ставку до 2,25-2,5% годовых, но при этом пересмотрел в сторону уменьшения число повышений ставки в 2019 г. – с трех до двух раз. Рынки восприняли этот сигнал как негативный прогноз регулятора о состоянии дел в экономике США в будущем году.

Такой поворот в дальнейшем окажет поддержку и российскому рублю, и нефтяным котировкам, и инструментам с фиксированной доходностью российского рынка, отметил в интервью "Российской газете" руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. По его словам, пересмотр количества повышений ставки определит вектор интересов инвесторов на среднесрочную перспективу не только на американском, но и на глобальном рынке в целом.

Первые плоды решение ФРС принесло уже сегодня: доллар стал падать, несмотря на общий негативный для рубля фон. Помимо неожиданной помощи из-за океана на стороне рубля играет разве что приближение налогового периода, когда экспортерам понадобятся большие объемы национальной валюты. Повышенный спрос приведет к росту курса.

В остальном же рублю сопутствуют неприятные известия. Основным фактором, негативно влияющим на курс рубля к доллару в ближайшие дни, останется низкий уровень цены на нефть. Негатива добавит также возобновление риторики по ужесточению санкций.

"В условиях пессимистичных ожиданий инвесторов о росте мировой экономики, снижении фондовых индексов США наблюдается отток капиталов из рисковых активов, в том числе нефти. Поэтому в краткосрочной перспективе цена на нефть будет очень волатильной и не будет иметь тенденции к росту", – указал руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП-банка" Владимир Помыткин.

Эксперт ожидает, что снижение доллара после пересмотра планов ФРС будет краткосрочным, а потом он снова вырастет в цене. В целом аналитики ожидают, что до Нового года американская валюта будет стоить в пределах 66,5-68,35 рубля за 1 доллар.