Соотечественники могут не беспокоиться за свои валютные сбережения

Президент Владимир Путин заявил на встрече с журналистами, что дедолларизация экономики не коснется граждан РФ. Он подчеркнул, что нет и не будет запрета свободного оборота американских денег, и добавил, что запрет уличных табло с курсом валют введен в рамках борьбы с "серым" рынком.

"Она ( дедолларизация) связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан", – приводит слова президента Telegram-канал Daily Storm.

Он добавил, что Россия и так проводит 69% международных расчетов в долларах, этот показатель выше среднемирового уровня. "По данным МВФ, доля расчетов в долларах в мире чуть снизилась, она была в позапрошлом году около 63%, сейчас чуть больше 62%. Но расчеты в долларах в России выше – 69%", – цитирует Путина ТАСС.

По словам российского лидера, такой высокий уровень долларовых расчетов связан с тем, что основные отечественные экспортные товары, в том числе, нефть, на мировых биржах продаются в долларах.

Вместе с тем президент подчеркнул, что роль рубля как резервной валюты в расчетах на евразийском постсоветском пространстве будет возрастать. Так, безналичные расчеты в рублях между Россией и Белоруссией уже выросли до уровня более 60%, в наличных – меньше. "Мы хорошо знаем, что где бы ни происходили расчеты в долларах, они все равно идут через американские банки. А если вводятся ограничения, то это вызывает желание уйти от этих ограничений, это естественная реакция", – объяснил Путин.