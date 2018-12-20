Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыто будущее доллара в России

Фото: www.globallookpress.com
Соотечественники могут не беспокоиться за свои валютные сбережения

Президент Владимир Путин заявил на встрече с журналистами, что дедолларизация экономики не коснется граждан РФ. Он подчеркнул, что нет и не будет запрета свободного оборота американских денег, и добавил, что запрет уличных табло с курсом валют введен в рамках борьбы с "серым" рынком.

"Она ( дедолларизация) связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан", – приводит слова президента Telegram-канал Daily Storm. 

По теме

Он добавил, что Россия и так проводит 69% международных расчетов в долларах, этот показатель выше среднемирового уровня. "По данным МВФ, доля расчетов в долларах в мире чуть снизилась, она была в позапрошлом году около 63%, сейчас чуть больше 62%. Но расчеты в долларах в России выше – 69%", – цитирует Путина ТАСС.

По словам российского лидера, такой высокий уровень долларовых расчетов связан с тем, что основные отечественные экспортные товары, в том числе, нефть, на мировых биржах продаются в долларах.

Вместе с тем президент подчеркнул, что роль рубля как резервной валюты в расчетах на евразийском постсоветском пространстве будет возрастать. Так, безналичные расчеты в рублях между Россией и Белоруссией уже выросли до уровня более 60%, в наличных – меньше. "Мы хорошо знаем, что где бы ни происходили расчеты в долларах, они все равно идут через американские банки. А если вводятся ограничения, то это вызывает желание уйти от этих ограничений, это естественная реакция", – объяснил Путин.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трампа призвали дать отпор РФ в Черном море

Мантра о мифической агрессии РФ овладела умами американских сенаторов

Токио раскрыл тайну Курильских островов спустя 58 лет

Заключить мирный договор с Москвой помешал Вашингтон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей