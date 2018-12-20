Путин отвечает на неудобные вопросы. LIVE

В Москве проходит большая пресс-конференция президента

Более 1700 журналистов собрались в четверг, 20 декабря, в столичном Центре международной торговли на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Начнется мероприятие по традиции ровно в полдень. Когда закончится – неизвестно. Судя по программе, телеканалы отвели на трансляцию пресс-конференции 3 часа, хотя обычно она длится дольше. В частности, в прошлом году Путин отвечал на вопросы журналистов 3 часа 50 минут.

Обычно репортеров интересуют, в первую очередь, вопросы российской экономики, региональные проблемы, ситуация на международной арене с участием РФ. В этом году, вероятно, пресса будет расспрашивать президента об отравлении Скрипалей в Британии, изменениях в пенсионном законодательстве, отношениях с Украиной – в первую очередь, о последнем конфликте в Керченском проливе, и, конечно, о личном.

14.25. Армянский народ - самый близкий России в Закавказье. "Надеюсь, так и останется".

14.23. Путина позвали покататься на лыжах на курорте "Архыз" в Карачаеве-Черкессии. Поблагодарил, но не обещал - очень занят.

14.19. Российско-британские отношения находятся в тупике, признал Путин. С премьером Терезой Мэй на "двадцатке" в Аргентине только поздоровался. Brexit надо доводить до конца, поскольку это решение референдума. "Но это их дело, а то снова нас обвинят".

14.14. Разница ситуации во Франции и России с ценами на бензин: Париж пошел сознательно на повышение цен на топливо, вырученные деньги собирались направить на развитие альтернативных видов энергетики, но французам это не понравилось. В России поднялись цены на бензин из-за их роста на мировом рынке, и правительство РФ сразу начало принимать меры, чтобы остановить этот рост. В этом принципиальная разница. "Надеюсь, правительство не допустит скачков цен на бензин", – сказал Путин.

14.08. Вопрос о православии на Украине. Со времен СССР не было такого вмешательства государства в дела церкви, как сейчас происходит на Украине, говорит Путин. Главный побудительный мотив Константинополя – деньги. И влияние США: вопрос контролировал представитель Госдепа.

Впереди – передел церковной собственности, возможно, кровавый. Не дай Бог.

14.02. Россия будет укреплять свою военную базу в Таджикистане, пока ситуация в Афганистане не урегулирована.

13.58. "Правда не в силе, сила – в правде" – так, по мнению президента, должны работать СМИ. Сейчас подача информации такова, что "все приходится делить на 100, на 1000".

13.55. Путин сообщил, что как порядочный человек должен будет жениться. "Когда-нибудь". Имени избранницы не назвал.

13.45. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что терроризм в Сирии побежден, и объявил о выводе войск. Американский корреспондент попросил Путина прокомментировать это заявление. Президент РФ отметил, что сейчас сохраняется опасность перетекания террористических сил с территории Сирии в другие регионы. В выводе войск США из САР он сомневается: в Афганистане они "выводятся" последние 17 лет, но до сих пор там присутствуют. Но само решение правильное.

13.35. Крымский мост – символ воссоединения Крыма с Россией и открытие возможностей для развития полуострова. Если мост через реку Лену будет решать аналогичные задачи развития – он будет построен, пообещал Путин.

13.30. Россия никогда не занималась утилизацией мусора. Сейчас задача: ликвидировать незаконные свалки и выстроить систему переработки. Многие против строительства заводов, опасаются за экологию – значит, нужны другие технологии. В Токио, например, такой завод в центре города – и не воняет.

13.22. Россия всю свою историю живет в условиях ограничений и санкций. Постоянно находятся новые поводы для сдерживания России. Но страна к этому адаптировалась, влияние санкций минимально: Минфин США признал, что падение экономики РФ в 2015 г. на 2,5% на треть связано с западными мерами, а на две трети – с падением мировых цен на энергоносители.

13.14. Уровень жизни в Донбассе – такой же, как на Украине в целом. Там неблагоприятная обстановка в экономике, социальной сфере, политической. Нового кредита МВФ Украине хватит только на выплату пенсий. А потом следующие поколения будут за политику нынешних украинских властей расплачиваться. "Что делают сегодняшние власти Украины? Они выполняют историческую задачу – растаскивают русский и украинский народы, и за это им все прощают".

13.10. Скрипаль жив, сказал Путин. Цель скандала, развязанного Британией, – сдержать развитие России. "Не было бы Скрипаля, придумали бы что-нибудь другое".

13.04. Японский корреспондент спросил, сколько Токио получит Курильских островов в обмен на мирный договор? Его беспокоит отношение российского общества: "ни пяди земли".

Путин напомнил про американскую военную базу на Окинаве: Москве непонятен уровень суверенитета Токио при принятии обязательств по безопасности и двусторонних соглашений с другими странами. Без решения этого вопроса кардинальных документов подписано не будет.

12.54. Путина поздравили с Днем разведчика. (19 декабря отмечается День Военной контрразведки ФСБ России, 20 декабря – День службы внешней разведки РФ)

12.50. Слово дали украинскому журналисту Роману Цымбалюку. Он пообещал не устраивать скандал и спросил, сколько денег тратит РФ на содержание оккупированного Донбасса. Путин подтвердил, что РФ оказывает гуманитарную поддержку этому региону, где до сих пор гибнут мирные люди по вине киевских властей. "Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе в Донбассе, были мир и процветание!" - указал Путин.

12.45. Провокация в Керченском проливе была рассчитана на обострение ситуации перед президентскими выборами на Украине. По мнению Путина, это помогло Петру Порошенко поднять рейтинг до 11-12%. Но это плохой способ, так как пострадал имидж страны. И все равно у Тимошенко рейтинг больше – у нее 20%.

12.42. Если начнется ядерная война, это может привести к гибели всей цивилизации и даже всей планеты. Сейчас есть такая опасность. Система сдерживания гонки вооружений развалилась. Мы подошли к опасной черте, указал Путин.

12.37. Поддержка отечественных производителей в России недостаточна, признал президент. Он сообщил, что разработана программа поддержки отдельных отраслей общим объемом 1 трл 300 млрд рублей

12.31. Путин рассчитывает, что резкий рост инфляции, ожидающийся в начале 2019 г. из-за повышения ставки НДС до 20%, увеличения тарифов ЖКХ на 4,1% и введения налога на самозанятых, к середине года успокоится и показатели войдут в норму

12.25. Путина спросили, доволен ли он правительством Медведева? – В целом, да, ответил президент.

12.15. Первый вопрос – от ТАСС. Про нацпроекты: целесообразны и выполнимы ли. Путин полагает, что эти проекты помогают найти и реализовать ресурсы, необходимые для развития страны. Нужен только контроль над исполнением, поскольку с этим есть проблемы.

12.13. Путин подводит экономические итоги года. Вырос ВВП, промышленность укрепилась на 3%. Плюс 2,6% показала розничная торговля. Реальный уровень зарплат ожидается около 7%. Инфляция будет 4,2%. Безработица сокращается.

12.10 Пресс-конференция началась

12.08. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин сейчас будет в зале

11.59. Путин прибыл в ЦМТ на автомобиле Aurus российского производства, передал корреспондент "Вестей".

11.58. В зале присутствуют переводчики с французского, английского и немецкого языков, чтобы представителям иностранных изданий было все сразу понятно – им раздали устройства для синхронного перевода.

11.50. Журналисты заняли свои места. Зал заполнен.

11.40. Главного редактора издания The Insider, соавтора разоблачения агентов ГРУ Петрова и Боширова как отравителей Скрипалей, Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию Путина. Об этом он сам сообщил в Twitter. По его словам, он получил аккредитацию, на но входе его завернула ФСО

11.15. Состав участников очень разнообразен: в списках аккредитованных СМИ с американской Wall Street Journal и немецким Spiegel соседствуют "Мичуринская мысль", "Сибирский характер" и "Биробиджанская звезда", отмечает РИА "Новости".

11.00. Не обходятся подобные пресс-конференции без курьезов. К примеру, в прошлом году получивший микрофон Михаил Зуб из Мурманска заявил: "Я вас обманул – я не журналист никакой". Оказалось, что директор Мурманского рыбокомбината специально устроился в региональное издание, чтобы прорваться к Путину и рассказать о проблемах в рыбной отрасли. В итоге в этом году, пишет РИА ФАН, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне мероприятия попросил бизнесменов не прикидываться журналистами.

10.45. Журналисты начали собираться на мероприятие заранее. По данным НСН, уже в 7.40 мск к зданию ЦМТ на Краснопресненской набережной выстроилась очередь. Представитель издания заметил среди присутствующих репортеров в желтых жилетах: видимо, будут вопросы о ценах на бензин.

Издание RT ведет прямую трансляцию из ЦМТ: