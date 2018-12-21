Доллар лихорадит перед праздниками

Нефть резко упала в цене, рубль пока держится

Американская валюта падает в цене после не слишком оптимистичных прогнозов Федеральной резервной системы США о состоянии экономики на будущий год. Благодаря этому рубль укрепляется в цене, несмотря на заметное снижение нефтяных котировок.



С момента открытия торгов на Московской бирже российская валюта стала расти в цене. В результате к 11:22 мск стоимость доллара снизилась на 40 копеек, до 67,89 рубля. Евро тем временем подешевел на 45 копеек, опустившись до 77,88 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Укрепление рубля выглядит необычно на фоне удешевления нефти. На сегодняшних торгах на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent опустилась на 5% – до $54,28 за баррель. Баррель нефти американской марки WTI подешевел на 3,8% – с пикового значения $47,46 до $45,68.

Падение котировок произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США до 2,25-2,5% годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление черного золота. Также на стоимость сырья повлияли опасения аналитиков об избытке топлива на рынке.

Из-за снижения стоимости нефти, начавшегося накануне, рубль вчера также терял позиции. Он потерял 2,1% стоимости по отношению к доллару и 2,9% стоимости по отношению к евро. Но сегодня ситуация для российской валюты заметно улучшилась.

Повышение ключевой ставки США сопровождалось пересмотром прогноза по количеству увеличений базового показателя в 2019 году. Их число сократилось с трех до двух. Инвесторы восприняли это как негативный сигнал, что и привело к ослаблению доллара.

Скачки иностранной валюты эксперты также связывают с наступлением налогового периода в России. "Открытие торгов стоит ожидать резким падением евро и доллара. Перед налоговым периодом экспортеры будут продавать валютную выручку", – отметил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (его слова приводит "Прайм").

Благодаря поддержке экспортеров, которые будут активно скупать рубли, российская валюта имеет все шансы встретить Новый год на мажорной ноте. Это будет очень кстати, поскольку в начале января на фоне ожидающегося обострения санкционной риторики и возобновления покупок иностранной валюты Банком России рубль может серьезно упасть в цене.