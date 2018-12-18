Доллар стремительно растет перед Новым годом

Евро не уступает американскому сопернику

"Зеленый" под занавес 2018-го набирает силу. Сегодня он прибавил 24 коп. и перешагнул порог в 67 руб., чего уже давно не было. Последний раз такой отметки доллар достигал 7 декабря.

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Согласно им, перед Новым годом пустился во все тяжкие и евро. Он подорожал на 47 копеек. К 16:40 его курс составил 76,22 рубля.

Нефтяные фьючерсы Brent, наоборот, потеряли в цене. Их стоимость с поставкой в прошедшем феврале упала на 2,1% и составила $58,41 за баррель.