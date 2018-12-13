"Северный поток-2" заполнится с опозданием

Козни противников проекта могут сработать

Реализация "Северного потока – 2" идет в строгом соответствии с требованиями европейских властей, которые имеют отношение к прокладке газопровода. Об этом заявил представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

"Nord Stream 2 работает в соответствии со всеми применимыми правилами и законами, выполнения которых требуют власти европейских стран, в чьей юрисдикции находится строительство газопровода", – приводит RT слова Мюллера.

Чиновник напомнил, что до начала строительства компания получила разрешительные документы от властей четырех стран: Германии, Швеции, Финляндии и России. Осталось получить согласие Дании, но на всякий случай предусмотрен маршрут и в обход территории этой страны. И, как говорил Мюллер ранее, реализация проекта идет по плану и установленному графику.

Впрочем, велика вероятность, что сроки могут сорваться. Слишком уже большое давление оказывают противники на Германию и других сторонников проекта, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В частности, одобренная накануне Европарламентом резолюция, хоть и не запрещает "Северный поток-2", но создает вокруг него негативный фон.

"Если думать на перспективу, "Северный поток - 2" даст возможность Европе увеличить закупки российского газа, которого должно хватать больше, чем на 50 лет, на фоне падения собственной добычи. Поэтому в итоге труба, вероятно, будет построена и заполнена газом, – приводит РИА "Новости" мнение эксперта. – Но в нынешней политической ситуации, которая была усугублена "азовским кризисом", нельзя исключить задержек с реализацией проекта", – допустил представитель Fitch.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген высказался о необходимости пересмотреть позицию Германии по "Северному потоку-2" в связи с обострением российско-украинских отношений.

