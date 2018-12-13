Решение Европарламента по "Северному потоку – 2" оказалось тщетным

Российский газопровод построят без оглядки на мнение Запада

Позиция Европарламента, которая накануне вылилась в резолюцию, не осталась незамеченной. Однако никак не отразилась на строительстве топливной магистрали. Как говорится, собака лает, а караван идет.

Работы по возведению "Северного потока – 2" продолжаются в штатном режиме, отметил глава Минэнергетики РФ Александр Новак. Недоброжелатели российско-европейского проекта дают о себе знать ежедневно, как по расписанию, подчеркнул министр. Но это не повод для его остановки.

"На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", – цитирует министра энергетики РИА ФАН.

Ранее резолюцию, которая по факту является декларацией, прокомментировали в парламенте. По мнению сенаторов, ЕП пляшет под дудку Вашингтона. А в МИД РФ дали европейцам дельный совет. Спикер ведомства Мария Захарова призвала их просчитать наперед, чем грозит разрыв энергетического сотрудничества с Россией.

Накануне евродепутаты во время пленарной сессии в Страсбурге приняли документ, где говорится, что "Северный поток – 2" – проект политический, он ставит под удар энергобезопасность Европы. Поэтому страны, входящие в состав ЕС, должны от него отказаться. Таким образом, Европа вторит США, которые неоднократно приводили те же аргументы против строительства топливной магистрали.

Между тем уже проложено порядка 300 км ненавистного Штатам, Прибалтике, Украине и некоторым странам ЕС газопровода. Через год "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, работы идут по графику. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 миллиардов.

Проект, предполагающий две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме них, трубопровод затронет экономические зоны и территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с согласием на строительство.

Против выступают Украина, США, Польша и страны Прибалтики. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. На что в Москве неоднократно заявляли, что он является коммерческим и никоим образом не затронет украинский транзит.