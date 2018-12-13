Российский газ разъединил Германию и Польшу

Страны по-разному смотрят на перспективы "Северного потока – 2"

На несовпадение точек зрения относительно строительства российско-европейского газопровода обратили внимание в Варшаве. По мнению главы польского МИД Яцека Чапутовича, Берлин оценивает "Северный поток – 2" иначе. С таким заявлением министр выступил перед журналистами после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Мы имеем определенные разногласия по внешней политике, к примеру, у нас другой взгляд на то, что касается "Северного потока – 2" , – отметил польский политик, передает ТАСС.

Кроме того, Чапутович несколькими словами охарактеризовал отношение стран к Керченскому конфликту. И Польша, и Германия, подчеркнул министр, "сходно оценивают негативную роль РФ" в российско-украинском инциденте, в результате которого 24 моряка Незалежной на 2 месяца лишились свободы.

Накануне "Северный поток – 2" осудили в Европарламенте. Депутаты приняли резолюцию, где требуют от ЕС отказаться от проекта.

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м, протянется по дну Балтийского моря из России в Германию. Трубопровод также затронет экономические зоны и территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с согласием на строительство.

"СП-2" планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Общая стоимость проекта, оператором которого выступает Nord Stream 2 AG, оценивается в €9,5 миллиардов. Половину этой суммы оплатят европейские партнеры "Газпрома".