Прорыв начнется в направлении Мариуполя

Украинские власти намерены воспользоваться военным положением, чтобы укрепиться на неподконтрольной им части границы с Россией в Приазовье. Информацией об этом поделилась на брифинге в четверг, 13 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", – приводит ТАСС заявление Захаровой.

Замысел Киева понятен. На носу выборы президента, а рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко стремительно падает. "Резкое обострение ситуации в Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения вплоть до отмены президентских выборов", – отметила дипломат.

Ради осуществления этих планов ВСУ Украины активными темпами наращивают войсковую группировку на указанном направлении. "Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники", – привела Захарова данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее о подозрительной активности украинской армии у линии разграничения в Донбассе сообщили в ДНР. По их данным, поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе.