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Лидеров Донбасса обложили санкциями

продолжениеКиев засекретил инцидент в Керченском проливе
Запад наказал организаторов и победителей недавних выборов

Евросоюз раскрыл имена официальных лиц из Донбасса, против которых ранее сегодня были введены санкции. Перечень чиновников опубликован на законодательном портале ЕС.

В черный список ЕС попали глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, руководитель Центризбиркома непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Ольга Позднякова, ее коллега из ЛНР Елена Кравченко, а также их заместители и секретари избиркомов. Кроме того, санкционный список пополнился именами председателя Народного совета ДНР Владимира Бидёвки и председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

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Санкции были введены по итогам прошедших 11 ноября в Донбассе выборов глав республик. Ограничения в отношении фигурантов черного списка подразумевают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание персональных денежных счетов в европейских банковских учреждениях, если их удастся обнаружить.

Технически данное решение было утверждено 5 декабря на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе, однако оно вступило в силу сегодня, после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Согласно итогам прошедших в ноябре в Донбассе выборов победу одержали врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". За Пушилина отдали свои голоса более 60% избирателей, за Пасечника – более 67%. Пушилин в санкционный список был включен раньше.

Андрей ФИЛАТОВ
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