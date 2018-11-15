Киев планировал взорвать Донбасс во время выборов

Жертвами терактов могли стать сотни мирных жителей

Киевские власти планировали дестабилизировать ситуацию в Донбассе во время проходящей там избирательной кампании. Около 20 терактов могло произойти в период с 5 по 12 ноября в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.

Так, местным правоохранительным органам удалось обнаружить и обезвредить 19 взрывных устройств, которые были заложены и могли быть приведены в действие в любой момент. Страшно подумать, сколько мирных жителей могли погибнуть.

Кроме того, украинские диверсанты попытались атаковать здание Минобороны в Донецке, используя оружие с дистанционным управлением.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. Избранный глава ДНР Денис Пушилин, комментируя попытки Киева и его сторонников на Западе сорвать голосование, заявил, что Украина оказалась в растерянности из-за высокой явки и не пойдет на эскалацию конфликта в ближайшее время, передает РИА ФАН.

Предшественник Пушилина Александр Захарченко был убит 31 августа в кафе в центре Донецка.

Вспоминая об этом, президент РФ Владимир Путин призвал Запад обсуждать в первую очередь политические убийства в Донбассе, а не проходящие там выборы.

"Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", – приводит РИА "Новости" слова Путина.