Киев готовит масштабное наступление на Донбасс

В армии непризнанной Донецкой народной республики обнародовали неопровержимые доказательства того, что Вооруженные силы Незалежной собираются в ближайшее время ринуться в атаку на республику. Изобличающие украинцев документы продемонстрировал официальный представитель Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



Документ, попавший в распоряжение донецких силовиков, представляет собой письмо чиновницы украинской администрации Донецкой области, адресованное Сергею Наеву, командующему силовой операцией на востоке страны. В послании сообщается о подготовке списка врачей, которые должны занять руководящие должности в медицинских учреждениях, расположенных на территориях, неподконтрольных Киеву, сообщил в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коц.

В специальном заявлении Басурин раскрыл детали готовящегося наступления украинской армии. Оно может начаться утром 14 декабря, передает Telegram-канал Inside Donetsk.

"Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на Мариупольском направлении. Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков. Цель – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное", – заявил представитель донбасской армии.

По его словам, украинские войска численностью более 12 тысяч человек сосредоточены вдоль линии соприкосновения. У них на вооружении имеется 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Сигналом к атаке станет провокация, подготовленная украинскими спецслужбами. "Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Не исключено, что с применением беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сброса мин и ручных гранат", – отметил Басурин.

Скорее всего, террористическая атака будет проведена на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где хранятся обширные запасы аммиака. В этом случае в зоне заражения могут оказаться до 15 кв. километров. В опасном районе окажется и часть жилой застройки Мариуполя с населением около 50 тысяч человек.

О возможном применении дронов украинской армией заявил и глава пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. "Наша разведка получила достоверную информацию о прибытии на Горловское направление ж/д-составом ударных беспилотников типа Warmate-1 и Bayraktar TB2. Последний – общего производства Украины и Турции, способный нести до 70 кг полезной нагрузки", – приводит слова чиновника Life.ru.