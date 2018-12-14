США и Европа объединились против российского проекта

Если Европа уступит давлению США, то проект строительства российского газопровода может столкнуться с серьезными проблемами. Негативные резолюции Конгресса США и Европарламента – тревожный сигнал, полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.



"Сама по себе резолюция Европарламента против "Северного потока – 2" не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США", – написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Чуть позже он пояснил, что совпадение позиций Вашингтона и Брюсселя по данному вопросу не может не настораживать.

"Я бы не стал недооценивать этот демарш. США приняли резолюцию, хотя она носит декларативный характер, но это позиция. И уже через пару дней ЕС принимает такую же резолюцию. Самое опасное, что если ранее правящий класс Германии был консолидирован вокруг "Северного потока – 2", то теперь уже звучат другие заявления, что это политический, а не экономический проект", – заявил политик в интервью "Царьграду".

По мнению Пушкова, не стоит сбрасывать со счетов мнение стран южной Европы, которые прямого отношения к "Северному потоку" не имеют. "Юг Европы относится к данному проекту плохо, там строятся терминалы для приема СПГ, и они конфликтуют с "Северным потоком – 2". И хотя мы не слышим от них таких заявлений, но мы должны понимать, что они не будут драться за "Северный поток – 2" в Европарламенте", – отметил он.

Политический аналитик Павел Шипилин предсказал российскому трубопроводу тяжелую судьбу. По мере продвижения строительства противодействие американцев будет возрастать. Они будут устраивать против России новые провокации, чтобы потом использовать реакцию Москвы как аргумент против "Северного потока – 2".

"Американцы, организовав провокацию в Керченском проливе, пытались решить таким образом проблему "Северного потока - 2". Посмотрим, насколько хватит у Германии сил и решимости отстаивать собственную независимость, но у нас все-таки не должно быть иллюзий на этот счет. Впереди еще целый год, Америка будет придумывать все новые и новые провокации. Мы к ним должны быть готовы и, по возможности, как-то стараться, чтобы эти провокации так же тщательно пресекались", – заявил эксперт.

"Они сегодня рассчитывают пока только на Украину, как инструмент давления. Но они могут задействовать еще и другие механизмы. Американцы очень не хотят "Северный поток". Для них это просто нож острый", – добавил он.

Играя против "Северного потока – 2", американцы преследуют двойную цель. Для Германии этот проект жизненно необходим, потому что при его срыве стране не будет хватать топлива, придется за него переплачивать, что повысит цены на конечную продукцию немецких предприятий и сделает ее менее конкурентоспособной на мировом рынке. "Собственно, это и является целью Соединенных Штатов", – указал Шипилин.

Двенадцатого декабря евродепутаты во время пленарной сессии в Страсбурге приняли документ, где говорится, что "Северный поток – 2" – проект политический, который ставит под удар энергобезопасность Европы. Поэтому страны, входящие в состав ЕС, должны от него отказаться, отмечается в резолюции.