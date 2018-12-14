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Германия подключилась к защите "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Сторонников прокладки российской трубы в Европе прибыло

Пока ни шагу назад. Позиция немецкого правительства после принятой 12 декабря Европарламентом резолюции по "Северному потоку – 2" нисколько не претерпела изменений.

"Nord Stream 2 в первую очередь является экономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно", – заявил РИА "Новости" представитель германского кабмина в пятницу, 14 декабря.

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Также он традиционно добавил, что необходимо сохранить транзит газа через Украину.

Ранее сегодня за поддержку проекта высказался Хельсинки в лице советника Министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм. Он сообщил, что финская сторона изучила резолюцию и пришла к выводу, что в подобных делах нужно опираться на рыночный подход в вопросах энергообеспечения. В Хельсинки не увидели причин для отзыва выданного в апреле нынешнего года разрешения на строительство в исключительно экономической зоне страны "СП-2".

В среду на сессии в Страсбурге ЕП принял документ с призывом отменить реализацию "Северного потока – 2". Накануне директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что подобные декларации не имеют никакого отношения к экономике – это политика.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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