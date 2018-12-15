Предельно жестко: Москва решит с Киевом газовый спор

Новый раунд переговоров не сулит ничего хорошего для Незалежной

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для того, чтобы обсудить вопрос по транзиту газа. Инициативу проявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.



"Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе", – написал он в своем Twitter.

Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 декабря 2018 г.

Эксперты уверены, что тема истекающего контракта о транзите российского газа станет ключевой на встрече, пишет "Федерал Пресс". Как бы из-за своей гордыни Украина не хорохорилась перед Россией, но ей жизненно важно сохранить статус транзитера, который фактически кормит украинскую политическую элиту. Вот только ждать ей что-либо хорошее от этой встречи не стоит, считает политолог Максим Жаров. Ведь совсем недавно украинская "верхушка" приняла решение, которое усложнит ей жизнь в будущем.

"Поскольку украинские власти разорвали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, то мы вправе ставить Киеву максимально жесткие условия по газовому контракту, без всяких скидок, с прямой оплатой. Эти требования должны найти понимание у Европы особенно на фоне появления "Северного потока – 2", ведь Украина использует транзитную трубу в качестве шантажа", – цитирует Жарова РИА ФАН.

Ранее Европарламент в попытке подыграть Киеву и сохранить для него транзит принял резолюцию против строящегося российского газопровода, напоминает телеканал "Царьград".