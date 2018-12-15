Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Предельно жестко: Москва решит с Киевом газовый спор

Фото: globallookpress.com
Новый раунд переговоров не сулит ничего хорошего для Незалежной

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для того, чтобы обсудить вопрос по транзиту газа. Инициативу проявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

"Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе", – написал он в своем Twitter.

Эксперты уверены, что тема истекающего контракта о транзите российского газа станет ключевой на встрече, пишет "Федерал Пресс". Как бы из-за своей гордыни Украина не хорохорилась перед Россией, но ей жизненно важно сохранить статус транзитера, который фактически кормит украинскую политическую элиту. Вот только ждать ей что-либо хорошее от этой встречи не стоит, считает политолог Максим Жаров. Ведь совсем недавно украинская "верхушка" приняла решение, которое усложнит ей жизнь в будущем.

"Поскольку украинские власти разорвали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, то мы вправе ставить Киеву максимально жесткие условия по газовому контракту, без всяких скидок, с прямой оплатой. Эти требования должны найти понимание у Европы особенно на фоне появления "Северного потока – 2", ведь Украина использует транзитную трубу в качестве шантажа", – цитирует Жарова РИА ФАН.

Ранее Европарламент в попытке подыграть Киеву и сохранить для него транзит принял резолюцию против строящегося российского газопровода, напоминает телеканал "Царьград".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Тайна Скрипалей скоро раскроется

Россияне наконец узнают о судьбе отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери

Дело Кокорина и Мамаева дало трещину

Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей