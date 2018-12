Предельно жестко: Москва решит с Киевом газовый спор

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для того, чтобы обсудить вопрос по транзиту газа. Инициативу проявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.



"Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе", – написал он в своем Twitter.

Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6