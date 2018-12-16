Берлину настоятельно рекомендуют отменить реализацию проекта

Строительство газопровода не дает покоя Вашингтону.

В Госдепе возмутились нежеланием Германии выполнять резолюцию Европарламента об отмене реализации "Северного потока – 2". С советом немцам "прислушаться к соседям" выступил Роберт Палладино.

Представитель Госдепартамента напомнил, что для Европарламента этот проект – сугубо политический. Отметим, что в принятой 12 декабря резолюции также говорится об угрозе безопасности ЕС, которую якобы представляет "Северный поток – 2".

Не обошел вниманием Палладино и Украину, традиционно подчеркнув ее "важную роль" в энергообеспечении Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала резолюцию Европарламента, отметив, что она связана с политикой, а не с экономикой.

Между тем Берлин не собирается сдавать позиции. Немецкое правительство осталось при своем мнении и после заявления Европарламента. Представитель кабинета министров на днях отметил, что проект в первую очередь – экономический. На защиту "Северного потока – 2" встали и представители других стран. Так, резолюцию нашли необоснованной в Финляндии.