Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки

Отказ Киева напрямую покупать российское топливо больно бьет по карманам украинцев

Около $2 млрд в год обходится постмайданной Незалежной ее демарш от закупок газа у России. К такому выводу пришел главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев. Свои подсчеты он разместил в Сети.

Украинский журналист заметил, что Минск сейчас приобретает голубое топливо из РФ по $143,5 за тыс куб., а в 2019 г. цена снизится до $129.

"Украина платит за российский газ, который ей перепродает Европа по "виртуальному реверсу", $340 за тысячу кубометров. $200 на каждой тысяче кубометров при импорте в 10 млрд кубометров – это примерно $2 млрд, которые Украина теряет ежегодно из-за "остаточного прощавай", – написал сегодня Ткачев в Facebook.

По его мнению, подобное развитие событий плохо и хорошо одновременно.

"Плохо – понятно почему. А хорошо потому, что это ресурс, который есть, но просто его пока не выходит получить. Надо просто придумать, как это сделать", – с явным сарказмом констатировал журналист.

Пользователи сделали ряд предположений, куда и кому уходят два миллиарда "американцев". Вариант "в Россию" почему-то был сначала отвергнут, поскольку более явным кажется европейский карман. Однако вспомнили про российского монополиста. (Орфография и пунктуация авторские).



"Природа этих европейских прокладок "посредников " неизвестна, но подозреваю что за ними стоит Газпром", – считает один из комментаторов.

"Маловероятно. Скорее всего за ними стоит окружение Порошенко", – ответил на это другой.

"Возможно, но без Газпрома в газовой сфере ничего не происходит. Неофициальные контакты между украинской властью и Газпромом всегда были, есть и будут. Кстати, в Газпроме полно наших людей", – заметил снова первый.

Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".

Напомним, в ноябре 2015 г. Украина перестала закупать российский газ по действующему до конца 2019-го контракту с "Газпромом". Страна приобретает голубое топливо у европейских поставщиков по "реверсной схеме", то есть покупает у них тот же российский газ, но с наценкой и который физически вообще не покидает нашу трубу в пределах Незалежной.

В мае этого года дочерняя компания "Нафтогаза" "Укртрансгаз" победоносно отчирикалась в Сети: "Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина пользуется возможностью обходиться без импорта газа из России". С такими же торжественными реляциями периодически выступает и сам президент Петр Порошенко. И только украинские граждане, получая ныне платежки, обращаются к властям с ядреным русским словом.

