Сотрудничество с Евросоюзом было заманчивым только на бумаге

Киеву невыгодны торговые договоры, заключенные с Европейским союзом, – они ограничивают украинский экспорт и не позволяют создать конкурентоспособную высокотехнологичную промышленность.

"Европа нас надурила по экономическим соглашениям", – заявил в эфире NewsOne депутат Верховной рады Виктор Бондарь. Парламентарий добавил, что Украина не может реально конкурировать с европейскими производителями вертолетов или локомотивов, а квоты на поставку украинских товаров в Европу Киев выбирает за первые два-три месяца каждый год. Он призвал украинские власти начать думать о защите экономических интересов страны, однако не уточнил, что нужно сделать для этого.

Аналитики Всемирного банка ранее отметили, что Украина не смогла воспользоваться выгодами от соглашения об ассоциации с Евросоюзом, напоминает РИА "Новости". Хотя преимущества доступа на европейский рынок так и остались лишь на бумаге.

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Киевом и Брюсселем было подписано в июне 2014 года.

