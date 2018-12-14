Тимошенко позвала Путина за стол переговоров

Лидер "Батькивщины" попытается уладить конфликт в Донбассе мирным путем

В случае избрания на пост президента политик готова встретиться с российским лидером, чтобы обговорить все детали урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом Юлия Тимошенко заявила в ходе политического ток-шоу, которое вышло накануне вечером на украинском телеканале "1+1".



"Предлагаемый мною будапештский формат предусматривает, что за столом переговоров будут все участники входящих в него стран", – сказала кандидат в президенты, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она к встрече с Владимиром Путиным.

Тимошенко предлагает другой подход к урегулированию донбасского вопроса. По ее словам, переговоры должны вестись в новом формате, который станет дополнением к минскому и нормандскому вариантам.

"Нам нужен новый формат "Будапешт плюс", чтобы в переговорном процессе принимали участие лидеры стран, подписавших Будапештский меморандум", – заявила экс-премьер-министр Украины.

Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 г. Россией, Великобританией, США и Украиной. В нем закреплены гарантии безопасности Украины в связи с присоединением страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. По мнению Тимошенко, подписанты этого документа должны ответить за свои слова и поспособствовать установлению мира и порядка в стране.

К четырем странам, подписавшимся под меморандумом, она предлагает добавить Германию и Евросоюз как ключевых участников политических процессов, происходящих в Европе в данный момент.

Впрочем, дипломатические механизмы не являются для Тимошенко главным приоритетом. В конце ноября она говорила, что после инцидента в Керченском проливе Украина вправе рассчитывать на помощь Запада, в том числе военную, сообщает ТАСС. Вряд ли в таких условиях возможен цивилизованный переговорный процесс.

Вероятность того, что следующим президентом Украины станет именно Тимошенко, растет с каждым днем. Помешать этому может только перенос выборов в случае продления военного положения в стране. На данный момент за экс-главу правительства готовы отдать голоса 21,2% украинцев.

Ее главным конкурентом может стать шоумен Владимир Зеленский, чей рейтинг вырос до 14,6%. У действующего президента Петра Порошенко уровень поддержки остается на уровне 11,6%. Почти столько же (11%) – у одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.