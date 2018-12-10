Тимошенко гарантировала снижение платы за газ и тепло

Претендент на президентское кресло объяснила украинцам, сколько реально стоит топливо

Газ для жителей Незалежной будет стоить вдвое меньше. Правда, только в том случае, если на выборах президента Украины в марте 2019 г. победит лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко. И, конечно, если она сдержит обещание. То, что реальные возможности для такого шага есть, претендент на президентское кресло доказала весьма убедительно.

"Цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые", – заявила Тимошенко и разместила на своей странице в Facebook видеоролик, в котором рассказала, что есть сейчас и что будет после ее победы.

Так, она привела данные о том, сколько в стране добывается природного газа и сколько потребляется населением – оказалось, что нужды украинцев с лихвой покрывает отечественное производство голубого топлива.

Далее Тимошенко обнародовала сведения о том, какова себестоимость добываемого на Украине газа, сколько стоит транспортировка, прибавила налоги и в итоге получила сумму в 3,55 гривны. По мнению политика, это и есть справедливая цена за кубометр газа. Сейчас же украинцы платят по 8,55 грн за куб. м, а весной им обещают новое подорожание.

"Я гарантирую, что тарифы на газ, отопление и горячую воду будут снижены минимум вдвое", – подвела итог Тимошенко.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич рассказал, что закупки газа за рубежом обходились бы Украине вдвое дешевле, если бы Киев не пошел на разрыв контракта, который в свое время заключила с Москвой Юлия Тимошенко.

Повышение цены на газ для населения было одним из условий МВФ для выделения кредита Украине.

Выборы президента Украины запланированы на конец марта 2019 года. Избирательная кампания стартует в конце декабря 2018-го. Тимошенко уже заявила, что намерена включиться в президентскую гонку. По данным социологов, ее рейтинг сейчас самый высокий.