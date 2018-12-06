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Энергетическая компания Незалежной объяснила недовольным, почему вода подолгу не кипит, а голубое топливо, поступающее в конфорки, не такое уж голубое, как должно быть, а вообще непонятного цвета. Злободневные и наиболее часто задаваемые вопросы опубликованы в Twitter.
Украинцев в последнее время терзают смутные сомнения, а не разбавленный ли газ поступает в их дома. Претензии прокомментировали в "Нафтогазе", заявив, что жители Незалежной получают газ из той же трубы, что и европейские потребители. Впрочем, даже если бы в компании и захотели подмешать что-то в топливо, затея эта невыполнима.
"Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе", – разъяснили в пресс-службе.
Відповідаємо на найпоширеніші запитання:— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.
Чи "бодяжать" газ?
Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy
Что до продолжительности закипания, то качество газа тут ни при чем, отметили в ведомстве.
"Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", – сказано в ответе.
Грязные плиты и обделенная кислородом кухня – вот почему газ изменил цвет, заверили в "Нафтогазе". Однако пользователи признали доводы неубедительными, назвав их сказочными.
"По-любому добавляют воздух!!!" – решили они, сославшись на подозрительный хлопок.
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