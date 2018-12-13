Порошенко обманом останется на второй срок

Лидер Незалежной пойдет на все, чтобы удержать власть

Украина продолжает готовиться к выборам, а Порошенко придумывает планы, чтобы задержаться в президентском кресле. Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что политик готовит массовую фальсификацию во время выборов.

Сегодня на Комиссии СФ по информационной политике с участием Н.Азарова (премьер Украины в 2010-2014) был сделан вывод: Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов. Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели", – написал Пушков на своей странице в Twitter.

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Напомним, что президентские выборы на Украине назначен на 31 марта 2019 года.