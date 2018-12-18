Киев определился с будущим президентом Украины

Газовая принцесса не оставляет никаких шансов конфетному королю

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет сейчас все шансы одержать победу на предстоящих в 2019 г. президентских выборах. Так считает первый глава самостийной Украины Леонид Кравчук. Однако что может реально произойти 31 марта, он не ведает.

Бывший президент отметил, что изучил предвыборную программу депутата Верховной рады, и она ему импонирует. Что касается Петра Алексеевича, то у него слишком низкий рейтинг, чтобы вокруг ныне действующего лидера нации объединились избиратели.

Журналисты поинтересовались у Леонида Макаровича, не является ли пани Тимошенко – а это популярное мнение в Незалежной – прокремлевским политиком, да еще и якобы выступающей против томоса, который то ли получит, то ли нет раскольническая украинская церковь. Кто в стране прокремлевский, он не знает, а вот насчет второй темы указал на вранье команды хозяина "Рошена".

"По Томосу. Вы слышали выступление Порошенко на ICTV? С ним ходит группа их, и они ставят вопрос президенту, что Тимошенко против томоса... Во время голосования в Верховной раде, когда было обращение к Варфоломею, вся фракция "Батькивщины", включительно с Тимошенко проголосовала "за". Значит это все ложь", – цитирует портал "Знай.uа" пана Кравчука.

Ветеран украинской политики считает, что именно газовая принцесса имеет авторитет в США и других странах. Также он подверг критике призыв третьего президента Незалежной Виктора Ющенко сплотиться вокруг пана Порошенко.

"Как можно объединяться вокруг того, у кого такой низкий рейтинг? Ни один президент не терял его так быстро… То есть 10% объединятся, а что делать остальным 90%?" – справедливо удивился Леонид Макарович.

Касаемо других кандидатов на высокий пост экс-лидер государства отметил, что уважает певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского, однако им не стоит брать бразды правления страной, поскольку "президент без знаний в экономике, опыта управления, без команды..." не может руководить Украиной. Чай не Германия, где фигура президента весьма номинальная.

"Новый – не значит умный", – констатировал пан Кравчук.

То ли дело быть мэром Киева.

Кстати, согласно опубликованному сегодня рейтингу, показывающему, за кого бы сейчас отдали свои голоса на президентских выборах в украинской столице, Тимошенко готовы поддержать 20,4% киевлян. За Порошенко готовы голосовать 15,7%, за Зеленского – 13,5%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко - 8,4%, за оппозиционного депутата Юрия Бойко – 7,7%, за Вакарчука – 6,2%, соответственно.

Данные представлены по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 г., пишет "Интерфакс".

