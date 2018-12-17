Тимошенко обвинила Порошенко в "эпохальной авантюре"

Украинские вожди пытаются прикарманить ГТС и установить контроль над советской трубой с российским газом

Представители нынешней постмайданной власти еще не все значимые объекты Незалежной прибрали к рукам. Кроме украинской земли, в наследство Киеву от времен СССР досталась еще газотранспортная система. Как заявила сегодня лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, президент Петр Порошенко с компаньонами намерены "совершить эпохальную авантюру", а именно грабануть ГТС.

Бывший премьер во время согласительного совета лидеров фракций и комитетов Верховной рады призвала парламентариев поддержать законопроект, запрещающий "любые манипуляции" с газотранспортной системой Украины. Свое феерическое выступление пани Тимошенко разместила в Facebook.

"На фоне исторических религиозных событий власть пытается осуществить эпохальную авантюру – украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями", – заявила "газовая принцесса".

По ее данным, госбюджет страны ежегодно получает от ГТС $3 млрд, и "если под псевдопатриотические лозунги ее украдут, Украина будет обобрана до нитки".

Реальный оппонент пану Порошенко на предстоящих в марте 2019 г. президентских выборах, она дала главе государства нелицеприятную оценку, грозно погрозив ему пальцем. Надо заметить, что лидер нации сейчас комментирует на каждом шагу и бесконечно "агрессию России" в Черном море, но абсолютно индифферентно реагирует на критику в свой адрес внутри страны по реальным событиям.

"Я также предупредила всех мошенников, включая Петра Порошенко: что бы вы сейчас ни сделали, новый президент Украины вернет газотранспортную систему государству и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса. Лучше не лезьте в эти авантюры!" – подчеркнула пани Тимошенко.

Напомним, по требованию европейских партнеров Киев вычленяет ГТС из "Нафтогаза" и создает отдельную компанию, 49% акций которой планирует продать иностранцам для обеспечения надежности транзита. Юлия Владимировна убеждена, что идея продать акции новоиспеченной компании в реальности – это попытка конфетного короля Незалежной через подставных лиц приобрести ГТС в собственность, пишет портал "Украина.ру".

Ранее сегодня также стало известно, что, несмотря на бедственное положение неньки, состояние самого пана Порошенко неуклонно и стремительно растет. Так, в 2017 г. он задекларировал 16,3 млн грн дохода, то с начала нынешнего года они составили 198 млн гривен, сообщает телеканал "Царьград".

Украинскому президенту просто прет несказанно.

