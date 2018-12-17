Порошенко резко разбогател за считанные дни

Президент Украины задекларировал миллионные дивиденды

За начало декабря Петр Порошенко стал богаче на 10 млн грн, чем увеличил свой официальный годовой доход до 198 миллионов. Об этом стало известно после того, как лидер Незалежной обнародовал соответствующие документы.

Дивиденды за 10 дней Порошенко получил от компании "Прайм Эссетс Кэпитал". Данные опубликовали на сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства. Таким образом, с января по декабрь 2018-го президент Украины заработал в этом инвестфонде 154,7 млн гривен.

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К тому же за 2018 г. Порошенко обогатился на 28,8 млн грн за счет отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав Министерства финансов. Процентный доход главы Незалежной от вкладов в Международном инвестиционном банке составил около 13 млн грн, а продажа недвижимости принесла ему 0,8 миллиона.

Как отмечает портал "Украинские новости", в этом году Порошенко заработал в 12 раз больше, чем в 2017-м. Тогда сумма его годового дохода равнялась 16,3 млн гривен. Однако необходимо учитывать, что все это лишь задекларированные средства Порошенко, а не его прибыль.