Украинская церковь пойдет на Крым

Митрополит УПЦ уверен, что полуостров вернется в состав Незалежной по воле Господа

Получившая всего пару дней назад самостоятельность Украинская православная церковь начала делать громкие заявления. Совсем не по-христиански она положила глаз на чужие земли.

Так, предстоятель новой церкви митрополит Епифаний обмолвился о захвате Крыма. Именно в этом, по его словам, кроется главное предназначение структуры – служить опорой народу и власти в нелегкое для страны время.

"Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", – заверил священнослужитель в эфире "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что общение с Московским патриархатом продолжится. Но только с теми представителями, которые не входят в единую поместную церковь. После получения томоса об автокефалии, который Киев ждет 6 января 2019 г., церковь уже в новом статусе начнет "общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение".

"На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее", – отметил митрополит.

Напомним, Епифаний Думенко возглавил УПЦ 15 декабря. В субботу о ее независимости сообщил украинский президент Петр Порошенко.